Eyüpspor durdurulamıyor! 5 gollü şov...
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Eyüpspor deplasmanda Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Eren Şafak'ın ekibi Tuzlaspor ile Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor karşı karşıya geldi.
15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor 5-0 kazanırken goller; 17. dakikada Mustafa Pektemek, 19. dakikada Robin Yalçın, 23 ve 66. dakikalarda Ahmed Kutucu ve 86. dakikada Luccas Claro'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk 3 maçından da galip ayrılmayı başaran Eyüpspor puanını 9'a yükseltirken, Tuzlaspor henüz puanla tanışamamış oldu. Eyüpspor bu süreçte toplam 8 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor evinde Giresunspor'u ağırlarken, Tuzlaspor deplasmanda Manisa FK'ya konuk olacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölü ve yaralılar var!
- Bankalar mevduat faizlerini yükseltti
- 'Meclis açılır açılmaz' demişlerdi...
- 'İstanbul il başkanlığı adaylığı niyetim var'
- MEB'den öğretmenlere 'kıyafet' dayatması
- 'Kimse almak istemiyor, yaklaştı bitiş!'
- Akşener 'seçim' kararını açıkladı!
- 'Bu sonuca nasıl vardınız?'
- Eurovizyon yıldızı Şebnem Paker Milas'a atandı
- Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!