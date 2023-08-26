Eyüpspor durdurulamıyor! 5 gollü şov...

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Eyüpspor deplasmanda Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 19:24
Eyüpspor durdurulamıyor! 5 gollü şov...
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Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Eren Şafak'ın ekibi Tuzlaspor ile Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor karşı karşıya geldi.

15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor 5-0 kazanırken goller; 17. dakikada Mustafa Pektemek, 19. dakikada Robin Yalçın, 23 ve 66. dakikalarda Ahmed Kutucu ve 86. dakikada Luccas Claro'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk 3 maçından da galip ayrılmayı başaran Eyüpspor puanını 9'a yükseltirken, Tuzlaspor henüz puanla tanışamamış oldu. Eyüpspor bu süreçte toplam 8 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor evinde Giresunspor'u ağırlarken, Tuzlaspor deplasmanda Manisa FK'ya konuk olacak.


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