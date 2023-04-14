Eyüpspor'da Arda Turan dönemi

Zafer Turan ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ı getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 12:56
Eyüpspor'da Arda Turan dönemi
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Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ı getirdiklerini duyurdu.

Kulaksız,yaptığı açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Arda Turan ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arda Turan

HOCALIK KARİYERİNE EYÜPSPOR'DA BAŞLAYACAK

Galatasaray'da başladığı profesyonel kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Medipol Başakşehir ve Manisaspor'da forma giyen Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyimini 36 yaşında Eyüpspor'da yaşayacak.

Arda Turan, profesyonel kariyerini geçen sezon sonunda Galatasaray'da noktalamıştı.

Eyüpspor, 32 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de 57 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.


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