Süper Lig kulüpleri, TFF ile yabancı sınırını görüştü

Yayınlanma: 13.04.2023 - 09:36

Güncelleme: 13.04.2023 - 09:37

Kaos ikliminin bitmediği futbolumuzda dün kritik bir toplantı yapıldı. Süper Lig Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ev sahipliğinde Riva’da gündemdeki konuları değerlendirdi. Beşiktaş’ın katılmadığı toplantıda gelecek sezon uygulanacak yabancı futbolcu sayısı masaya yatırıldı.

Jorge Jesus

JESUS BİZZAT KATILDI

Galatasaray ve bazı kulüpler, yabancı oyuncu sınırının kalkmasını istedi. Bazı kulüpler ise takımların 14 yabancı oyuncu transfer edebilmesini ancak ilk 11’de herhangi bir sınır olmamasını talep etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, bizzat Riva’ya gelip görüşlerini aktardı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise canlı bağlantı ile düşüncelerini paylaştı. Diğer kulüplerden de çok sayıda hoca toplantıda yer aldı.

Kulüpler, gelecek sezon Türkiye Kupası’nın statüsünün değişimi ve hakem ile VAR performansları hakkında da hem görüşlerini hem şikâyetlerini dile getirdi. Toplantının son bölümüne Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun da katıldığı öğrenildi. Kulüp başkanları ve TFF yöneticileri daha sonra iftar yaptı.

YENİ SEZON 11 AĞUSTOS’TA

TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun 11, 12, 13 ve 14 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayacağını açıkladı. Süper Lig, EURO 2024 dikkate alınarak 19 Mayıs 2024’te tamamlanacak.