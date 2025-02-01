Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması! 'O defteri kapatmış durumdayız'

Yayınlanma: 01.02.2025 - 22:59

Güncelleme: 01.02.2025 - 22:59

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, EKOL TV'de önemli açıklamalarda bulundu.

Kulaksız, "Yeni çıktığımız Süper Lig'de ilk sezonda gösterdiğimiz başarıyla, Eyüpspor Asbaşkanı, yöneticisi, taraftarı olarak gurur duyuyorum. Şu an itibariyle 20. haftada 4. sıradayız. Bunu sürdürülebilir hale getirmek lazım. Daha çok kat edeceğimiz mesafe var. Şımarmadan, adım adım ilerliyoruz. Şu an için bir başarı söz konusu ama bu sürdürülebilir olduğunda daha iyi olacak." dedi.

Berke Özer ile ilgili konuşan Kulaksız, "Biz sezon başından bu yana, medya ve basınla ilişkilerimizi şeffaf bir şekilde sürdürüyoruz. Daha önce de Ahmed ve Berke ile sorulduğunda bir bonservis belirlediğimizi söylemiştik ve satış önceliği olmadığını söylemiştik. Ahmed için Galatasaray'ın ciddi bir girişimi olunca, Galatasaray'a nezaket gösterdik ve oyuncunun önünü açtık. Fenerbahçe'den resmi teklif almamıştık. Berke'yle ilgili geldiğimiz noktada, 1-2 hafta önce biz bir B planı yapabilirdik. Transferin bitmesine az kaldı. Doğru bir teklif gelse bile şu an için satış düşünmüyoruz. Berke şu anda Eyüpspor'un sözleşmeli oyuncusu. Odak noktası takımın başarısı. Performansını sürdürerek devam edecek. Biz sezon sonuna kadar o defteri kapatmış durumdayız." diye konuştu.

FENERBAHÇE'NİN SÖZ HAKKI VAR MI?

Fenerbahçe'nin Berke Özer'in satışı konusunda söz hakkı olup olmadığı yönünde soruya cevap veren Fatih Kulaksız, "Yüzde 40 satış payı var Fenerbahçe'de. Biz hangi şartlarda anlaşırsak bir kulüple Fenerbahçe pay alacak. Resmi olarak söz hakkı yok ama nezaketen elbette bir teklif geldiğinde önceliğimiz Fenerbahçe ile görüşmek, konuşmak olacaktır. Biz bu nezaketi Fenerbahçe'ye gösteririz." dedi.

Berke Özer için Galatasaray ile anlaşmaları durumunda Fenerbahçe'nin tavrının ne olacağına yönelik gelen soruya cevap veren İstanbul ekibinin yöneticisi, "Burada bu mutabakatı görmek isteriz. Bir transferin gerçekleşmesi için oyuncunun da düşüncesi önemli. Oyuncu gitmek isterse, bizim Fenerbahçe'ye gösterdiğimiz nezaketi Fenerbahçe de gösterir diye düşünüyorum." cevap verdi.

Açıklamalarına devam eden Fatih Kulaksız, "Ahmed Kutucu'da da teklif yoktu. Bir gecede yapılan görüşmelerle bir gecede transfer gerçekleşti. Şu anda Berke için resmi teklif yok. Berke şu anda ligin en iyi kalecisi durumunda. İstatistikler de bunu söylüyor. Baktığınız zaman Muslera'nın yaş itibariyle, sözleşmesinin bitmesi itibariyle Galatasaray kadrosunda görmek isteyebilir. Ama şu anda elimize ulaşan bir teklif yok." açıklamasını yaptı.

"HAKSIZLIK OLABİLİR"

Galatasaray'dan Berke Özer için teklif gelmesi durumunda başarılı kalecinin tutumu sorulan Fatih Kulaksız, "Bunu zaten kendisi çok olgun bir şekilde ifade etti. Ben de izledim o röportajını. Berke, profesyonel bir futbolcu. Ama şu an bunları konuşmak için çok erken. Belki sezon sonu Fenerbahçe veya Beşiktaş da isteyebilir. Avrupa'dan teklif olabilir. Bu kulüpler bizim saygı duyduğumuz kulüpler. Oyuncuların da bu büyük kulüplerde oynama isteğini saygıyla karşılıyoruz. Ama şu an için çok erken. Galatasaray'ın ilgisi varmış gibi söylemek diğer takımlara haksızlık olabilir." açıklamasında bulundu.

Fatih Kulaksız, "Ahmed Kutucu'da da teklif yoktu. Bir gecede yapılan görüşmelerle bir gecede transfer gerçekleşti. Şu anda Berke için resmi teklif yok. Berke şu anda ligin en iyi kalecisi durumunda. İstatistikler de bunu söylüyor. Baktığınız zaman Muslera'nın yaş itibariyle, sözleşmesinin bitmesi itibariyle Galatasaray kadrosunda görmek isteyebilir. Ama şu anda elimize ulaşan bir teklif yok." sözlerini sarf etti.