Ezgi Kılıç'tan bronz madalya!
Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Ezgi Kılıç, koparmada 70 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı ve genel sıralamada dördüncü oldu.
İspanya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Ezgi Kılıç, bronz madalya aldı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Leon şehrindeki organizasyonda kadınlar 45 kiloda mücadele eden Ezgi Kılıç, koparmada 70 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.
Toplamda 152 kiloluk dereceye ulaşan milli halterci Ezgi Kılıç, genel sıralamada dördüncülüğü elde etti.
Aynı kategoride yarışan milli sporcu Yağmur Melek Şahin ise genel sıralamada 148 kilo ile yedinci oldu.
Etiketler: #Ezgi Kılıç #Türkiye Halter Federasyonu #bronz madalya
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