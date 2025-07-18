F.Bahçe, adı Beşiktaş’la anılan futbolcuyla yola devam edecek

Fenerbahçe'de geçen sezon yeterli forma şansı bulamayan ve Sarı-Lacivertli kulüple yeni sözleşme uzatan İrfan Can Kahveci’nin adı başta Beşiktaş olmak üzere ayrılık iddialarıyla anılıyor.

F.Bahçe yönetimi, 30 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılması ve Beşiktaş’a verilmesi gibi bir durumun söz konusu dahi olmadığını belirtti. Sarı-Lacivertli idareciler, milli futbolcudan da ayrılmak istediğine yönelik kendilerine bir bildirim olmadığını kaydetti. Yönetim, takım kaptanı olan Kahveci’den yeni sezonda çok şey bekliyor.

SKRİNİAR ÇABASI

F.Bahçe, geçen sezonun devre arasında kiraladığı ve performansından memnun kaldığı Skriniar’ın bonservisini almak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler, Slovak stoperin kulübü Paris Saint Germain’e yıllık 12 milyon Avro maaş yükü olmasını avantaja çevirmenin peşinde.

F.Bahçe, Fransız ekibine Skriniar’ın 3 yıllık maliyetinin 40 milyon Avro’yu bulduğunu, bonservis istememeleri halinde oyuncunun taleplerini karşılayacaklarını iletti. Paris takımı bonservis istemezse F.Bahçe, Skriniar’ın talep ettiği maaşı vermeye hazır