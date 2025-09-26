F.Bahçe Başkanı futboldaki düşüşe dur demek için kolları sıvadı: Saran’dan köklü değişim hamlesi

Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran, teknik direktör Tedesco yönetiminde futbolda üst üste gelen puan kayıpları sonrası harekete geçiyor, Samandıra’ya neşteri vuruyor!

Saran’ın ilk gündemi Samandıra’daki futbol organizasyonunu yeniden yapılandırmak. Bu doğrultuda Sarı-Lacivertlilerin başında çıktığı 4 maçta sadece 1 galibiyet elde edip ve takıma oynattığı futbolla pek de geçer not alamayan Tedesco’nun durumu masaya yatırılacak. Ayrılık ihtimali bir hayli yüksek.

Hatırlanacağı üzere Saran adaylık döneminde başkan seçilirse başka bir hocayla çalışmak istediğini duyurmuş, ancak Ali Koç yönetimi Tedesco ile anlaşınca takımın zarar görmemesi adına bu fikrinden vazgeçmişti. Ayrıca Ali Koç döneminde göreve gelen, bu yaz yapılan tüm transferlerde başrolü oynayan, Tedesco tercihinde de eski yönetimi yönlendiren Sportif Direktör Devin Özek’in kulüpteki geleceği sıkıntıda. Yeni yönetimdeki isimler, Özek’le çalışmak istemediklerini Sadettin Saran’a iletti.

Başkan Saran’ın bu fikre sıcak baktığı öğrenildi. Saran, Tedesco ve Özek ile görüşüp son kararını verecek.

DEMİREL’LE GÖRÜŞTÜ

Sadettin Saran, kısa süre önce F.Bahçe’nin eski kaptanı ve kalecisi Volkan Demirel’le görüştü. Saran, Samandıra ve futbol operasyonunda yer almak üzere Demirel’e yöneticilik teklif edecek. Ayrıca Saran’ın aklında F.Bahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman’ı da görevlendirmek olduğu öğrenildi. Sadettin Saran, dün statta düzenlenen törenle ve eski başkan Ali Koç’un katılımıyla mazbatasını aldı.