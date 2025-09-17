F.Bahçe’de 21 Eylül’deki seçim Ali Koç ve Sadettin Saran arasında geçecek: Kutlualp çekildi

Fenerbahçe'de 21 Eylül’deki olağanüstü seçime günler kala Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığından çekildi. Dün öğle saatlerinde katıldığı bir TV programında başkan Ali Koç’u eleştirip projelerinden bahseden Kutlualp, akşam diğer başkan adayı Sadettin Saran lehine seçimden çekildiğini duyurdu.

Kutlualp, Saran ile görüştüğünün altını çizip “Değişim isteyen milyonların tercihleri Sadettin Saran’ın önde olduğunu göstermektedir” ifadesini kullandı. Kutlualp, “Önemli olan egoları, şahsi menfaatleri hiç çekinmeden bir kenara bırakabilmek” dedi.

Sadettin Saran, kongrede aday olması ve seçilirse başkanlık görevini yürütmesi bakımından hiçbir hukuki engel bulunmadığını belirtip, “Fenerbahçe’ye en ufak zarar vereceğimi düşünseydim aday olmazdım. Her şey kontrolümüz altında. Tüm hukuki prosedürleri tamamladık. Ne adaylığımıza ne de başkan olmamıza hiçbir engel yok. Taraftarımız ile kongre üyelerimiz müsterih olsun ve bu yalana inanmasın” diye konuştu.

KOÇ’TAN İKİ HAMLE

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, seçim öncesi futbolun yönetildiği Sportif AŞ ve kulüp yönetim kurulu üzerine temaslarını sürdürüyor. İş insanı Nezih Barut, Koç’un yönetim listesinde yer alacak. Barut şu anda Futbol AŞ’de başkan yardımcısı. Koç, yeni yönetime girmesi için eski idareci Ömer Temelli ile görüştü. Temelli’nin bu davete sıcak baktığı ve Koç’un yönetim kurulunda ya da Futbol AŞ’de olması bekleniyor.

KADIKÖY’DE RAKİP ALANYA

F.Bahçe, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında bugün Kadıköy’de Alanyaspor’u konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak maçı Cihan Aydın yönetecek.

Sarı-Lacivertlilerde sakat Duran ve Mert Hakan’ın yanı sıra maçın oynanacağı ilk tarihte kadroda olmadıkları için yeni transferler Nene, Ederson, Asensio, Alvarez, Kerem Aktürkoğlu kural gereği forma giyemeyecek.