F.Bahçe’de Kasımpaşa maçına 20 dakika kala kimin başkan olduğunu gazeteciye sordular: 2 futbolcu: Secim nasıl?

FENERBAHÇE’NİN 1-0 öne geçtiği, rakibinin ikinci devreyi 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldığı Kasımpaşa maçıyla ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Kongrede Ali Koç ile Sadettin Saran arasındaki yarışın kızıştığı ve oy sayımının sürdüğü anlarda, maçın başlamasına 20 dakika kala 2 futbolcunun bazı gazetecilere “Başkanlık seçimi nasıl gidiyor?” diye mesaj attığı öğrenildi. Mesaj atan oyunculardan birinin sahaya 11’de çıktığı bildirildi. Maçın ardından birçok yabancı futbolcunun, F.Bahçe Sportif Direktörü Devin Özek ile konuşup, “Başkanlık değişimi bizi etkiler mi? Bize buraya gelirken güçlü ve zengin bir başkanla kimsenin F.Bahçe’den alacağı kalmadı şeklinde anlatıldı. Şimdi sorun yaşar mıyız?” diye sorduğu kaydedildi. Özek’in ise “Hiçbir sorun yaşanmaz” yanıtını verdiği belirtildi.

KOÇ’TAN İTİRAZ YOK

Başkanlık koltuğunu 257 oy farkla Sadettin Saran’a bırakan Ali Koç, seçim sonuçlarına itiraz etmedi. Koç ve yönetimi, dün saat 17.00’ye kadar divan kuruluna itirazda bulunsaydı seçimde kullanılan oylar yeniden sayılacaktı.

MERT HAKAN YANDAŞ’A ‘OY ’ SORUŞTURMASI

F.Bahçe takım kaptanı Mert Hakan Yandaş’ın başkanlık seçiminde oy kullanması olay yarattı. F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu, Yandaş’ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ve yönetim kurulundan izahat isteyip olayı araştırmaya başladı. F.Bahçe tüzüğüne göre; aktif sporculuk yapan üyeler seçme ve seçilme hakkını kullanamıyor.