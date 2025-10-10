F.Bahçe’de Saran dönemi durağan başladı

F.Bahçe'de yeni başkan Sadettin Saran göreve başlayalı kısa süre geçmesine rağmen henüz başta futbol olmak üzere bazı konularda aksiyon almadı. Aykut Kocaman ve Volkan Demirel’den kurulu teknik heyeti göreve getirmek isteyen Saran, eski başkan Ali Koç’un seçime günler kala sözleşme yaptığı Tedesco ile devam kararı aldı.

Yine çok eleştirilen futbol direktörü Devin Özek ile yollar ayrılacaktı ancak bu karardan da vazgeçildi. Kasımpaşa maçına saatler kala kritik kongreye gelip oy kullanan Mert Hakan Yandaş ile “Başkanlık değişiminin takıma etkisi olur mu?” sorusuna “Göreceğiz” yanıtını veren İrfan Can Eğribayat hakkında bir disiplin yaptırımı uygulanmadı.

Ayrıca Saran’ın, seçimden günler önce tüm desteklerini eski başkan Ali Koç’a vereceklerini açıklayan kulübün kurullarıyla yola devam etmesi de tartışma konusu oldu.

F.Bahçe’nin futboldaki istikrarsız formu üzerine başkan Saran’ın hâlâ net bir açıklama yapmaması, camiaya yol haritasını anlatmaması eleştirilen diğer maddeler arasında.

Saran ile ekibinin, kulüp işleyişiyle ilgili birçok konuda hem Ali Koç’la hem de eski yöneticilerle sıklıkla görüşmesi de dikkat çekiyor. Kulüp içindeki bazı profesyonellerin ise “Ali Koç başkanımız geri gelecek” şeklindeki sözleri tartışma yaratıyor.