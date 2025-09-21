F.Bahçe kongresinde ilk gün gergin geçerken üyeler bugün başkanı seçiyor: Koç mu Saran mı?

Fenerbahçe Kulübü’nde olağanüsü seçim bugün yapılacak. 49 bin 268 üye, Ali Koç’un mu Sadettin Saran’ın mı başkan olacağına karar verecek.

Genel kurulun ilk gününde başkan adayları konuştu.

SARAN: RAKİP OLUNCA MI HAİN OLDUM?

Saran, Koç’a yüklenip, “Bundan 1.5 yıl önce sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en kıymetli adamıydım. Hain değildim. Hatta bana yöneticilik teklif ettiniz, hayat boyu minnettar olacağınızı söylediniz. Rakip olunca mı hain oldum? Ben Fikret Seçen’le Zekeriya Öz’e Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde ifade verirken, sizler localarda onlarla maç izliyordunuz. Bunun en açık tabirle samimiyetsizlik ve iki yüzlülük olduğunu söylüyorum. Değerli F.Bahçelileri sizin çok sevdiğiniz bahanelerle yormak istemiyorum çünkü sizin bahaneleriniz bitmiyor” dedi.

Saran, “Bu camia kimin ne kadar para verdiğini değil, bu parayla nasıl bir gelecek kurulduğunu sorgular. Eğer para tek başına çözüm olsaydı, şampiyonluk hasreti yaşamıyor olurduk. Bu kulüp artık bir kişinin cebine değil camianın omuzlarına yüklenmeli” diye konuştu.

KOÇ: FETÖ’CÜLERLE EN ÖNDE SAVAŞTIM

Koç, Saran’ı sahibi olduğu bahis şirketini devretmemesi üzerinden eleştirip, “Sadettin Bey, bahis şirketini satacağını, olmazsa kapatacağını söyledi. Siz bu durumun spor kulübü başkanı veya yönetici olmanıza engel teşkil ettiğini biliyorsunuz. Bilmenize rağmen devir işlemleri için neden ağustos ayının sonunu beklediniz? Seçilmeniz halinde pazartesi sabahı 09.00 itibarıyla F.Bahçe başkanlık makamının inisiyatifi ve geleceğinin başkasının ellerinde olacağını biliyorsunuz. Biz niye bu riski alıyoruz? Biz illegal bahisle mücadele ederken, rakibimizin aldığı bahis reklamıyla mücadele ederken, F.Bahçe başkanı bahis konusundan işlem görürse nasıl bir durumda olacağımızı hepiniz görüyorsunuzdur” dedi.

Koç, “Fikret Seçen’i ne tanırım, ne locada maç seyrettim! Ben FETÖ’cülerle en önde savaştım. Siz cop yemediniz, gaz yemediniz bu uğurda” diye konuştu. Ali Koç son olarak, “Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız. Olmazsak da mayısta hesaplaşırız” ifadelerini kullandı.