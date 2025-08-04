F.Bahçe, milli futbolcu için Benfica ile görüştü rakamı yüksek buldu: Kerem’i istiyor

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ederken gündeme Benfica’nın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu geldi. Sarı-Lacivertliler, Portekiz kulübüne 26 yaşındaki oyuncunun şartlarını sordu. Benfica’nın Kerem’in olası satışından bonservis beklentisinin en az 25 milyon Avro olduğu öğrenildi. Portekiz ekibi bu rakamda şu an için indirime yanaşmıyor. F.Bahçe yönetimi, henüz Aktürkoğlu’na herhangi bir teklif sunmadı. Eğer Sarı-Lacivertliler, Benfica yönetimiyle bonserviste uzlaşma noktasına gelirse Kerem’le temasa geçilecek. Ancak F.Bahçe bu transfer için elini çabuk tutmak istiyor. Benfica ise kadrosundaki alternatifsizlik nedeniyle milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda kullanmayı düşündüğü için görüşmeleri ağırdan alıyor. Benfica formasıyla 54 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol atıp 13 asist kaydetti. Teknik direktör Jose Mourinho’nun yönetimden hızlı bir kanat oyuncusu transferini acil olarak istediği belirtildi. F.Bahçe’nin bu nedenle her konuda anlaştığı Asensio’yu beklettiği öğrenildi.