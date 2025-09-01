F.Bahçe Mourinho sonrası rahat kazandı: Gözü aydın

F.BAHÇE, Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda G.Birliği’ni 3-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertlilerin gollerini, 14. dakikada yeni transfer Nene, 35 ve 40’ta Nesyri attı. Diğer yeni transfer Alvarez ilk 11’de oynadı. Başkent ekibinin tek golü 64’te Goutas’tan geldi. Göle, İrfan Can Kahveci’yi ve kaleci Livakovic’i ilk kez ligde 11’de görevlendirdi.