F.Bahçe’nin hocası Tedesco, bugün Avrupa’daki Brann maçı için konuştu: 'Akıllı olmalıyız'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında bugün Norveç deplasmanında Brann ile karşılaşacak. Saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak mücadeleyi Fransız hakem Willy Delajod yönetecek. SarıLacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Jhon Duran ile sakat Asensio ve Semedo, henüz iyileşmeyen Çağlar forma giyemeyecek.

Szymanski ve Edson Alvarez ise ağrıları olmasına rağmen kamp kadrosuna dahil edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, pek çok maçta çözümün Nesyri olduğunu belirtip, “Stuttgart maçında üst seviye oynadı, Nice maçında çok iyiydi. Brann maçında Nesyri ve Talisca ile birlikte oynayacağız” dedi.

‘TRANSFER İÇİN ERKEN’

Becao’nun kadro dışı kalmasıyla ilgili Tedesco, “Samandıra’da olan her şey aile içinde kalır. Birlik olduğumuza inanıyorum. Başkanımız da böyle düşünüyor. Benim için Fenerbahçe her şeyden önemli” diye konuştu. Transfere değinen İtalyan hoca, “Şu an bunu konuşmak için doğru bir an değil, çok önemli bir maçımız var ve transfer penceresi açık değil. Ben takımımdan çok mutluyum. Bir fırsat doğarsa transferde, başkanımız ve direktörümüz ile konuşuruz” dedi.

Tedesco, “Büyük takımlar bazen kötü oynar ama kötü oynadığında da kazanır. Buna çalışmalı, saha içinde akıllı olmalıyız. Sahada biraz çete gibi olmalıyız” yorumunu yaptı.