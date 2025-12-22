Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.12.2025 04:00:00
Güncellenme:
Hilmi Türkay
F.Bahçe yarın kupadaki Beşiktaş derbisine çok eksikle çıkacak: İlk 11’den 9 isim yok

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu’nun ilk haftasında Beşiktaş’ı konuk edeceği derbi öncesi hazırlıklara eksik kadroyla başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlık, ceza ve izinler nedeniyle 9 oyuncu forma giyemeyecek.

Fenerbhaçe, Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında yarın Beşiktaş’ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarına başlarken bu önemli müsabakaya 9 ilk 11 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-Lacivertlilerde, Eyüpspor maçında sakatlanan ve sağ bacak alt adalesinde zorlanma ile kanama tespit edilen Talisca 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe’de Nene ve Nesyri, milli takımlarıyla Afrika Kupası’nda mücadele ediyor. Fred, geçen sezon kupadan kalan cezası nedeniyle derbide oynayamayacak. Edson Alvarez, Brown ve Semedo da sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kaleci Ederson ile Duran, 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, önceden kulübe ilettikleri kişisel ve ailevi talepler sebebiyle Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamayacak. Hem son dönemde form yakalayan hem de takımın önemli isimlerinin eksikliği teknik direktör Tedesco’yu düşündürüyor.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #Derbi #Maç #futbol