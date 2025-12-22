F.Bahçe yarın kupadaki Beşiktaş derbisine çok eksikle çıkacak: İlk 11’den 9 isim yok

Fenerbhaçe, Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında yarın Beşiktaş’ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarına başlarken bu önemli müsabakaya 9 ilk 11 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-Lacivertlilerde, Eyüpspor maçında sakatlanan ve sağ bacak alt adalesinde zorlanma ile kanama tespit edilen Talisca 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe’de Nene ve Nesyri, milli takımlarıyla Afrika Kupası’nda mücadele ediyor. Fred, geçen sezon kupadan kalan cezası nedeniyle derbide oynayamayacak. Edson Alvarez, Brown ve Semedo da sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kaleci Ederson ile Duran, 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, önceden kulübe ilettikleri kişisel ve ailevi talepler sebebiyle Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamayacak. Hem son dönemde form yakalayan hem de takımın önemli isimlerinin eksikliği teknik direktör Tedesco’yu düşündürüyor.