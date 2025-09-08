Farklı mağlubiyet sonrası... Azerbaycan'da Fernando Santos dönemi sona erdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.09.2025 12:27:00
İzlanda'ya 5-0 yenilen Azerbaycan Milli Takımı'nda, teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verildi.

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Fernando Santos ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Federasyonun açıklamasına göre Portekizli çalıştırıcı ile sözleşme, karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Azerbaycan Milli Takımı'nı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Ukrayna ile oynanacak maça 21 Yaş Altı Milli Takımnın teknik direktörü Ayhan Abbasov çalıştıracak.

Azerbaycan Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında İzlanda'ya 5-0 mağlup olmuştu.

İlgili Konular: #Azerbaycan #İzlanda #Fernando Santos

