Gaziantep FK, Beşiktaşlı futbolcuyu kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Beşiktaş'tan savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Beşiktaş Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Gaziantep FK'nın açıklaması şu şekilde:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Milli oyuncu Tayyip Talha Sanuç'un transferi konusunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.
Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç, kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Tayyip Talha Sanuç'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."