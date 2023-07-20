Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci'nin ayrılığını duyurdu!

Fatih Karagümrük'te, Andrea Bertolacci ile yolların ayrıldığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 20:58
Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci'nin ayrılığını duyurdu!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, futbolcularından Andrea Bertolacci ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Andrea Bertolacci'nin sözleşmesi ailevi problemlerinden dolayı kendisiyle karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Andrea Bertolacci'nin henüz hangi takıma gideceğine dair bir açıklamada gelmedi.


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