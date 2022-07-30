Fatih Karagümrük, Anwan Lawrence Nicholas'ı kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Nijeryalı futbolcu Anwan Lawrence Nicholas'ı transfer etti.
Fatih Karagümrük, Nijeryalı Anwan Lawrence Nicholas'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon Rusya'nın Khimki takımında forma giyen genç futbolcu, 4 maça çıkmıştı.
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