Fatih Karagümrük, Anwan Lawrence Nicholas'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Nijeryalı futbolcu Anwan Lawrence Nicholas'ı transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:26
Fatih Karagümrük, Anwan Lawrence Nicholas'ı kadrosuna kattı
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Fatih Karagümrük, Nijeryalı Anwan Lawrence Nicholas'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Rusya'nın Khimki takımında forma giyen genç futbolcu, 4 maça çıkmıştı.


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