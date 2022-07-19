Fatih Karagümrük, Colin Kazım-Richards'ı renklerine bağladı
Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, 35 yaşındaki futbolcu Colin Kazım-Richards'ı renklerine bağladı.
Fatih Karagümrük, Colin Kazım-Richards'ı kadrosuna dahil etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Colin Kazım Richards'ı kadromuza kattık" ifadesi kullanıldı.
Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Hollanda'da Feyenoord, İskoçya'da Celtic, İngiltere'de Sheffield United, Blackburn Rovers, Brezilya'da Coritiba, Corinthians ve Meksika'da Pachuca gibi takımlarda top koşturan 35 yaşındaki İngiliz asıllı Türk futbolcu, son olarak İngiltere temsilcisi Derby County'de forma giydi.
Colin Kazım-Richards, 37 kez görev yaptığı A Milli Takım'da 2 gol kaydetti.
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