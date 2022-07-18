Son Dakika: Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük'e transfer oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e 'hoş geldin' Mbaye Diagne. Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık" ifadelerine yer verildi.
Diagne, sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kaldığı geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 4 gol kaydetti.
Senegalli santrfor, 2018-2019 sezonunun devre arasında 10 milyon avro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.
Mbaye Diagne, gol krallığına ulaştığı 2018-2019'da sarı-kırmızılı takımda lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Diagne, 2019-2020 sezonunda Belçika ekibi Club Brugge, 2020-2021'in ikinci yarısında ise İngiltere temsilcisi West Bromwich Albion'da kiralık forma giymişti.
Karagümrük'e Hoş Geldin Mbaye Diagne— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 18, 2022
Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne’yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık. pic.twitter.com/rCDjtmjSzx
GALATASARAY'DAN FESİH AÇIKLAMASI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.
Her şey için teşekkürler Mbaye Diagne! pic.twitter.com/pRXgKTeWjt— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 18, 2022
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