Federasyon ‘adalet’ dedi ama çare bulamadı, kulüpler isyanda, MHK sessiz!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.10.2024 - 04:00

Futbolda hakem kararları üzerine yapılan tartışmalar bitmiyor. Galatasaray-Beşiktaş derbisinde, Arda Kardeşler’in verdiği ve vermediği kararlar sonrası iki kulüp de isyan etti. Beşiktaş, Kardeşler’in düdüğünü asacağını açıkladı. “Adaleti getireceğiz” diyerek göreve gelen İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ise hakemler konusunda henüz hiçbir kulübü memnun edemedi. Her hafta maçlardan sonra başkanlar, yöneticiler çıkıp hakemlerin ve VAR’ın kararlarına adeta isyan ediyor.

‘ORTAKLIK’ BİTTİ!

Oysa gerilen ortam nedeniyle 4 büyük kulübün başkanı Hacıosmanoğlu’nun davetinde bir araya gelmiş ardından “Saha içinde rakibiz, saha dışında ortağız” açıklamasını yapmıştı. Ancak hatalı kararların sayısı arttıkça “ortaklık” bozuldu!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın uzun süredir gündeme getirdiği “Yabancı hakem maçları yönetsin” fikrine TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, “Bizim evlatlarımız yetmiyor mu? Yabancı hakem mandacılıktır” diyerek yanıtını verdi.

‘YABANCI’ DEĞİL!

Hacıosmanoğlu, hakem ile VAR hataları kendisine kulüp yöneticileri tarafından söylendiğinde “Ben de anlamıyorum” yorumunda bulundu. Yabancı hakeme karşı çıkan Hacıosmanoğlu, hakem eğitimi için ise UEFA’nın kapısını çalarak Portekizli Vitor Melo Pereira’yı “Gelişim Direktörü” olarak TFF’de göreve başlattı. Pereira’nın 1 aylık çalışması sonrası hakemlerimizle ilgili yorumu “Geliştirilmesi gereken çok yön var” şeklinde oldu.