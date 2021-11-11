Feghouli Galatasaray ile ilgili kararını verdi!

11 Kasım 2021 Perşembe, 06:55

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli geleceği hakkında konuştu. Milli takım kampında VOA Afrique'e açıklamalarda bulunan Cezayirli yıldız önce sarı-kırmızılı takımın durumunu değerlendirdi.

'GALATASARAY İYİ GİDİYOR'

Sofiane Feghouli, "Şu an için doğru yolda ilerliyoruz. Genç bir takımız var ve birçok arkadaşımız bu seviyleri yeni keşfediyor. Bu bizim için olumlu" ifadelerini kullandı.

Ardından Galatasaray'daki durumuna değinen Feghouli şunları söyledi:

"Haziran ayına kadar sözleşmem var ve burada kalmak istiyorum. Bu bir sır değil. İstanbul'daki hayatımı seviyorum. Galatasaray benim evim. Burada şampiyonluklar kazandım, bu kulüpte, bu şehirde, bu ülkede kendimi iyi hissediyorum."



