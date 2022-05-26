Fenebahçe için Trezeguet iddiası!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Mahmoud Trezeguet için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2022 Perşembe, 21:53
Fenebahçe için Trezeguet iddiası!
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Başakşehir'in Aston Villa'dan yarım sezon kiraladığı Mahmoud Trezeguet için flaş bir iddia geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin Mısırlı oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.

Haberde Aston Villalı Trezeguet'in sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi olduğu ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin teknik direktör konusu netleştikten sonra oyuncu için girişimlere başlanacağı aktarıldı.

Yıldız oyuncu bu sezon Başakşehir formasıyla 13 maçta 6 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.


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