Fenebahçe için Trezeguet iddiası!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Mahmoud Trezeguet için girişimlerde bulunacağı belirtildi.
Başakşehir'in Aston Villa'dan yarım sezon kiraladığı Mahmoud Trezeguet için flaş bir iddia geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin Mısırlı oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.
Haberde Aston Villalı Trezeguet'in sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi olduğu ifade edildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin teknik direktör konusu netleştikten sonra oyuncu için girişimlere başlanacağı aktarıldı.
Yıldız oyuncu bu sezon Başakşehir formasıyla 13 maçta 6 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.
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