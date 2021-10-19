Antwerp-Fenerbahçe mücadelesi seyircisiz oynanacak
Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının satışının yapılmayacağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin 4 Kasım 2021 tarihinde deplasmanda Royal Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacak.
Fenerbahçe'nin internet sitesinden yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 19.10.2021 tarihinde verdiği karara göre UEFA Avrupa Ligi’nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Royal Antwerp’in kendi sahasında oynayacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasının seyircisiz oynanmasına karar vermiştir.
Bu doğrultuda Futbol A Takımımızın, 4 Kasım 2021 tarihinde deplasmanda Royal Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır.
Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü
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