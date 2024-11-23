Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yakın zamanda gündemle ilgili konuşacağını açıkladı
Koç: “Benim söyleyeceğim şeyler çok birikti. Az kaldı, onu söyleyeceğim yakında. Yakın zamanda bir basın toplantısı gerçekleştirme ihtimalim var.”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Koç, Fenerbahçe Kulübü’nün lisanslı ürünlerini taraftarlarıyla buluşturan mağaza zinciri Fenerium’un mobil mağazaları için kullandığı Ford Trucks yeni tırların teslim törenine katıldı. Futbol gündemindeki konular hakkında açıklama yapma ihtimali sorulan Ali Koç, “Benim söyleyeceğim şeyler çok birikti. Az kaldı, onu söyleyeceğim yakında. Yakın zamanda bir basın toplantısı gerçekleştirme ihtimalim var” yanıtını verdi. Başkan Koç, “Fenerbahçe’nin farkı, söz konusu Fenerbahçe olduğunda taraftarlarının sınırları zorlayacak cömertlik göstermesidir. Fenerium’un satışlarından son derece memnunuz. Yıllık 3 milyon Avro kâr ediyordu, şu anda 27-28 milyon Avro’lara çıkmış durumda. Puma ile iş birliğimiz çok büyük etki yaptı bunda. Yeni bir üreticiye (Adidas) geçiyoruz. Orada da iyi bir anlaşma yaptık. Fenerium çok iyi para kazanıyor, umarım daha çok kazansın” ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- İyi müdafaa sonrası gelen sayılarla farkı açtık
- Milli forma apayrıdır, her şeyin üstündedir
- 5 gollü müthiş maçta gülen Monaco oldu!
- Al Nassr'dan Talisca açıklaması!
- Hacıosmanoğlu'ndan yasa dışı bahis reklamı açıklaması!
- 12 Dev Adam Macaristan'ı rahat geçti!
- Pendikspor ile Ümraniyespor yenişemedi!
- Mete Vardar'ın cezasında indirim
- Elazığspor'dan maça çıkmama kararı!
- Beşiktaş, evinde Eczacıbaşı Dynavit'e mağlup
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tarihe not düşmek için geldim'
- Çok konuşulacak 'adaylık' açıklaması
- Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma
- Protesto eden yurttaşlara polis müdahalesi!
- Aydın Dağları'nda son yılların en verimli hasadı yapıldı
- A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
- İlk kez tek bir fotonun nasıl göründüğü gösterildi
- AKOM, İstanbul için 'saat' verdi: Çok kuvvetli geliyor!
- 5 yılda Türkiye'nin en büyüğü oldu: Nusret'e de satıyor
- Yıkılması gerekiyor!