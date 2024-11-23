Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yakın zamanda gündemle ilgili konuşacağını açıkladı

Yayınlanma: 23.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.11.2024 - 04:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Koç, Fenerbahçe Kulübü’nün lisanslı ürünlerini taraftarlarıyla buluşturan mağaza zinciri Fenerium’un mobil mağazaları için kullandığı Ford Trucks yeni tırların teslim törenine katıldı. Futbol gündemindeki konular hakkında açıklama yapma ihtimali sorulan Ali Koç, “Benim söyleyeceğim şeyler çok birikti. Az kaldı, onu söyleyeceğim yakında. Yakın zamanda bir basın toplantısı gerçekleştirme ihtimalim var” yanıtını verdi. Başkan Koç, “Fenerbahçe’nin farkı, söz konusu Fenerbahçe olduğunda taraftarlarının sınırları zorlayacak cömertlik göstermesidir. Fenerium’un satışlarından son derece memnunuz. Yıllık 3 milyon Avro kâr ediyordu, şu anda 27-28 milyon Avro’lara çıkmış durumda. Puma ile iş birliğimiz çok büyük etki yaptı bunda. Yeni bir üreticiye (Adidas) geçiyoruz. Orada da iyi bir anlaşma yaptık. Fenerium çok iyi para kazanıyor, umarım daha çok kazansın” ifadelerini kullandı.

