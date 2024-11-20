Fenerbahçe Başkanı, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için yoğun mesai harcıyor
Sarı-Lacivertli kulüpteki 3. dönemini yaşayan ve “Önemli projelerimden biri” diyerek Bankalar Birliği’nden çıkmayı hedefleyen Koç’un, yönetimiyle birlikte yol haritasını belirlediği öğrenildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüklü faiz ödemeleri nedeniyle Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için bir süredir ekibiyle birlikte önemli çalışmalar yapıyor. Sarı-Lacivertli kulüpteki 3. dönemini yaşayan ve “Önemli projelerimden biri” diyerek Bankalar Birliği’nden çıkmayı hedefleyen Koç’un, yönetimiyle birlikte yol haritasını belirlediği öğrenildi. Ali Koç, anlaşmadan çıkmak için yapılacak ödemeyi, hayata geçirecekleri projelerden elde edilecek gelirle karşılayacak. Koç her fırsatta, “Bankalar Birliği’nden çıkmak zorundayız” diyerek ne kadar kararlı olduğunu ifade etti. Yapılması hedeflenen projelerden biri, şu anda Ataşehir’de bulunan spor salonunun, Kadıköy’de Ülker Stadyumu’nun yanındaki Kenan Evren Lisesi’nin bulunduğu bölüme taşınması... Ataşehir’deki salonun bulunduğu 80 dönümden fazla araziye rezidans yapılarak buranın satışından ciddi bir ekonomik gelir elde edilmesi düşünülüyor. Stadın yanına yapılacak salonla birlikte hem taraftarların birçok branşın maçına daha kolay ulaşması hem de mali anlamda yüksek kazanç sağlanması planlanıyor. Bunun için öngörülen süre 3 yıl... Bir diğer formül ise bedelli sermaye artırımına gitmek. Kulübün mali işlerden sorumlu yöneticileri ve profesyoneller, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
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