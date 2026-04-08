Fenerbahçe Başkanı, Kante ve Guendouzi transferlerini övüp umutlu konuştu

Sarı-Lacivertlilerde sezon sonu yapılması planlanan ancak henüz tarihi açıklanmayan olağanüstü seçimle ilgili kulisler artıyor. Geçmişte Fenerbahçe’de yöneticilik yapan Ömer Temelli’ye sohbet ettiği camiadan bazı isimler başkan adayı olup olmayacağını sordu. Bu kişilerin Temelli’ye “Ömer Ağabey adaylığı düşünür müsün? Olursan biz de senin yanında oluruz” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Temelli’nin ise “Ben şu anda kaos ortamının içinde aday olmayı düşünmüyorum. Dışarıdan destekleyeceğim” yanıtını verdiği bildirildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Sarı-Lacivertliler, bugün Galatasaray’ın Göztepe deplasmanında puan kaybetmesini bekliyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesiyle hafta sonunda maçlara 1 puanlık farkla daha da motive çıkmayı planlayan Fenerbahçe’de başkan Sadettin Saran’ın devre arası forvet transferi konusundaki hamlelerinin eleştirilmesine hak verdiği öğrenildi. Beşiktaş derbisinin ardından yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden Saran’ın, “Evet, santrfor transferinde eleştiriliyoruz ve bunu kabul ettik ama yapmış olduğumuz iki transferi de tüm Avrupa görüyor. Kante ve Guendouzi’nin gösterdiği performansı herkes gördü” dediği öğrenildi.