Fenerbahçe Başkanı Saran iddialı: 'Şampiyon olacağız'

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Zagreb seyahati öncesi futbol takımıyla bir araya geldi. Saran, takıma yaptığı konuşmada birlik olmanın ve kenetlenmenin önemini vurgularken futbolculara başarı diledi.

Saran, tesise girerken mazbata töreninin cuma günü saat 18.00’de olacağını belirtti.

Saran, 22 sene sonra Samandıra’ya geldiğini kaydedip, “Burada çok geceler geçirdim, burada kaldım. Gelirken güzel bir heyecan oldu. Hâlâ da devam ediyor. Hep beraber güzel günler yaşayacağız. Birlik beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz. Taraftarsız hiç şampiyon olamayız. Gecemiz gündüzümüz F.Bahçe’yi şampiyon yapmak olacak” dedi.

Saran, “Basketbol maçına gideceğim. Umarım iki maçta da galibiyetle karşılaşacağız. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kaldırırsak, Ali Koç oradaysa ben değil, onun kaldırması gerek, o yoksa da Sertaç Komsuoğlu Bey’in kaldırması gerek. Yeni bir sayfa açıyoruz. Ali Bey F.Bahçe için çok şeyler yaptı. Biz daha iyisini yapacağız” diye konuştu.

Mert Hakan Yandaş’ın seçimde oy kullanması ve İrfan Can Eğribayat’ın başkanın değişmesi hakkında “Göreceğiz” yorumu yapması sorulunca Saran, “Mert konusuna çok vakıf değilim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum. İrfan Can konuşuluyor. O da haklı kendince bir şeyler söylemiş. Ben hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem. Sonuna kadar arkalarındayım” yanıtını verdi.

UEFA SINAVI

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında F.Bahçe, deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb’e konuk olacak. Maç saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Kırmızı kart cezalısı Talisca ile sakat Duran ve Alvarez oynamayacak