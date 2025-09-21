Fenerbahçe'de yeni başkan bugün belli oluyor. Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fenerbahçe başkanlık seçimi sonucu açıklandı mı?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Chobani Stadı’nda gerçekleşecek genel kurulda 49 bin 268 üye oy kullanabilecek. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta yapılacak.

Sandıklar, oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve divan başkanının öncülüğünde sayılacak. Günün sonunda divan başkanı yeni başkanı kamuoyuna açıklayacak.

YENİ FENERBAHÇE BAŞKANI KİM OLDU?

Yeni Fenerbahçe Başkanı henüz belli olmadı. Olağanüstü seçimli genel kurula giden Fenerbahçe’nin yeni başkanı bugün belirlenecek.

Daha önce girdiği üç seçimi de kazanmayı başaran mevcut Başkan Ali Koç yeniden aday olurken; Sadettin Saran da sarı-lacivertli kulübün 34. başkanı olmak için mücadele edecek.