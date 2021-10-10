Fenerbahçe basketbolda kıl payı kazandı!
Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni bitime 7 saniye kala Vesely'den bulduğu iki sayılık basket ile 79-78 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni bitime 7 saniye kala Vesely'den bulduğu iki sayılık basket ile 79-78 mağlup etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Bahçeşehir Koleji, 24-19 önde kapattı. 2'nci çeyrekte rakibinin sadece 12 sayı bulmasına izin veren Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 38-36 önde tamamladı. 3'üncü çeyrekte de skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, karar periyoduna 58-54 önde girdi. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta bitime 7 saniye kala Vesely'nin attığı 2 sayılık basket ile 79-78 öne geçen Fenerbahçe, son topta da rakibine sayı şansı tanımayınca parkeden 79-78 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe oynadığı 3'üncü maçtan da galip ayrılırken, Bahçeşehir Koleji ise 3'üncü maçında 2'nci mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo 15 sayı üretirken, Bahçeşehir Koleji'nde ise Jamar Smith 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
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