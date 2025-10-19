Fenerbahçe Beko derbide Galatasaray MCT Technic'i yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 85-76 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Galatasaray MCT Technic ise ligde 2. kez mağlup oldu.

Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, Karşıyaka'yı konuk edecek. Fenerbahçe ise Türk Telekom'u ağırlayacak.

SADETTİN SARAN DA İZLEDİ

Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko derbisini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı saha kenarından takip etti.

1. Çeyrek Sonucu: 16-23

Devre: 42-44

3. Çeyrek Sonucu: 56-58