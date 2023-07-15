Fenerbahçe Beko Georgios Papagiannis'i resmen açıkladı

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, geçen sezon Panathinaikos forması giyen Yunan oyuncu Georgios Papagiannis'i renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 12:30
Fenerbahçe Beko Georgios Papagiannis'i resmen açıkladı
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Sertaç Şanlı ve Nate Sestina transferlerini açıklayan Fenerbahçe Beko, kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor. 

Fenerbahçe Beko, son olarak Panathinaikos'ta forma giyen Georgios Papagiannis'i renklerine bağladığını açıkladı. 

Yunan oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. 

GEORGIOS PAPAGIANNIS'İN SEZON İSTATİSTİKLERİ 

Geçen sezon 33 EuroLeague karşılaşmasında forma giyen Georgios Papagiannis, maç başına 8.5 sayı, 5.7 ribaund ve 1.2 blok ortalamaları ile mücadele etmişti.


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