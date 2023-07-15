Fenerbahçe Beko Georgios Papagiannis'i resmen açıkladı
Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, geçen sezon Panathinaikos forması giyen Yunan oyuncu Georgios Papagiannis'i renklerine bağladı.
Sertaç Şanlı ve Nate Sestina transferlerini açıklayan Fenerbahçe Beko, kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor.
Fenerbahçe Beko, son olarak Panathinaikos'ta forma giyen Georgios Papagiannis'i renklerine bağladığını açıkladı.
Yunan oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
GEORGIOS PAPAGIANNIS'İN SEZON İSTATİSTİKLERİ
Geçen sezon 33 EuroLeague karşılaşmasında forma giyen Georgios Papagiannis, maç başına 8.5 sayı, 5.7 ribaund ve 1.2 blok ortalamaları ile mücadele etmişti.
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