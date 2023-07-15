Fenerbahçe Rodrigo Becao transferinde sona yakın
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Udinese forması giyen Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao'yu renklerine bağlamaya yakın olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe, transferde hızlı adımlar atmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Udinese’nin 27 yaşındaki stoperi Rodrigo Becao ile sözleşme şartlarında her konuda anlaştı. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu için İtalyan kulübüne 9+1 milyon Euro’luk teklif sunmuştu. Kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken Udinese’nin, sarı-lacivertlilerden gelen son teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Rodrigo Becao
LIVAKOVIC'İN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Altay Bayındır’ın yüksek olan ayrılık ihtimaline karşı Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı sürüyor. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki kaleciyle ve kulübü Dinamo Zagreb’le uzun zamandır devam ettirdiği görüşmelerde aşama kaydetmiş durumda. Hırvat kaleciyle kulübüne yapılan en yüksek teklifin Fenerbahçe’den geldiği belirtiliyor.
Dominik Livakovic
FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARA TEKLİF VAR
Bu arada Arao’yu Suudi Arabistan ve Brezilya’dan isteyen bazı takımların olduğu, beklenen seviyede bir teklif gelmesi halinde yönetimin ayrılığa izin vereceği bildirildi. Geçen sezon devre arasında transfer edilen stoper Samet Akaydin’le Süper Lig’den ilgilenen birkaç takım var.
Öte yandan Diego Rossi’ye, yakın zamanda ABD Ligi’nden transfer teklifi gelme ihtimali yüksek. Fenerbahçe, Rusya kampındaki son hazırlık maçında bugün saat 14.00’te Neftchi ile karşılaşacak.
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