Fenerbahçe Beko'da Tonye Jekiri ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da Nijeryalı basketbolcu Tonye Jekiri ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon sarı-lacivertli ekipte formayi giyen 28 yaşındaki pivot ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Jekiri, 2022-2023'te THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 30 maçta 4,9 sayı ve 3,2 ribaunt ortalamaları yakaladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 10 müsabakada forma giyen Nijeryalı oyuncu, 5,6 sayı ve 5,5 ribauntluk performans sergiledi.