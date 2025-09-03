Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkan adaylığı için kararını verdi iddiası!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre; 21 Eylül'de Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım, "Ben yokum" dedi.

ADAYLARI DESTEKLEMEYECEK İDDİASI

Önceki günlerde aday olacağı yönünde iddialar ortaya atılırken Yıldırım'ın, bu fikirden vazgeçtiği öğrenildi.

Kurmaylarıyla bir durum değerlendirmesinde bulunan Yıldırım'ın aday olmama ve hiçbir adayı desteklememe yönünde karar aldığı belirtildi. Öte yandan diğer adaylar Sadettin Saran ile Hakan Bilal Kutlualp'in birleşeceği konuşuluyor.