Fenerbahçe Ederson transferini KAP'a bildirdi: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!

Fenerbahçe, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'da mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Ederson transferi için Manchester City ile her konuda anlaştı.

SÖZLEŞME AYRINTILARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe, KAP'a yaptığı bildirimde Brezilyalı kaleci Ederson ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve oyuncuya senelik 11 milyon Euro ödeme yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Kulübümüz, Brezilyalı file bekçisi Ederson’un transferi için kulübü Manchester City ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu resmi imzaların tamamlanması için İstanbul’a getirilmiştir."

Ederson, gece saat 01.15 sularında İstanbul'a iniş yapmıştı.

BU SEZON OYNAMADI

Ederson, Manchester City'nin bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da süre bulamadı.

2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

EDERSON'UN MANCHESTER CITY KARİYERİ

2017 yılından beri Manchester City forması giyen 32 yaşındaki eldiven, 372 maçta Manchester City'nin kalesini korudu.

Geçirdiği 8 sezonda İngiliz kulübü ile 6 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 2 İngiltere FA Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Community Shield kazandı.