Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferinde mutlu son!

Fenerbahçe, son günlerdeki tek gündemi haline gelen N’Golo Kante ve Youssef En-Nesyri takasında mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildirdi. TFF'ye yapılan bildiride oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olduğu bilgisi eklendi.

FENERBAHÇE'DEN EN-NESYRİ-KANTE TAKASI

28 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Faslı golcü, öğle saatlerinde özel uçakla Suudi Arabistan'a gidecek.

Bu anlaşmayla Al-Ittihad'ın, Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri için 15 milyon Euro bonservis ve N'Golo Kante'yi göndereceği aktarıldı.

GELİŞ TARİHİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Fenerbahçe’nin N’Golo Kante'yi, bugün İstanbul’da getireceği öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Kante'yi kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi. Fenerbahçe'nin Fransız oyuncu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Suudi Arabistan ekibi, sosyal medyadan N'Golo Kante'ye veda etti.

📝| The club agrees to sell the remaining period of N’Golo Kanté’s contract. 🐝💛 pic.twitter.com/paZwbxfaAQ — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) February 3, 2026

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fenerbahçe Kulübü, bir süredir gündeminde bulunan Fransız yıldız N'Golo Kante'nin transferinin oyuncunun kulübünün evrakları yetiştirememesi sebebiyle gerçekleşmediğini duyurmuştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür. Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir" denilmişti.

Oyuncunun kulübünün evrakları yetiştiremediğinin ifade edildiği açıklama, şöyle devam etmişti:

"Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır."

Sürecin camiada hayal kırıklığı oluşturduğu belirtilerek, "Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.