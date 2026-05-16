Fenerbahçe'de Serhou Guirassy gelişmesi: Son kararı yeni yönetim verecek

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut yönetimin ise transfer görüşmelerine devam ettiği belirtildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre Sadettin Saran, Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ile bizzat görüştü ve futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldı.

Guirassy’nin temsilcisinin Dortmund'un bonserviste kolaylık sağlayacağını Saran'a bildirdiği aktarıldı. Gineli forvetle ilgili son kararı yeni yönetim verecek.

Guirassy bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 45 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 21 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.