Fenerbahçe 'hayatın olağan akışına aykırı' demişti... ABB Fomget'ten 'Mourinho'lu cevap!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 11:01

Güncelleme: 28.04.2025 - 11:48

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftası öncesi genel averajla liderliğe yükselen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübü, şampiyonluk için çekiştiği Fenerbahçe'nin iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından "We are Clean!" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Temiziz. Dün olduğu gibi bugün de sahada alın terimizle, emeğimizle kazandık. Haklı galibiyetlerimize atılan iftiralara cevabımız, sahadaki tertemiz mücadelemizdir. Kendi başarısızlıklarının üstünü iftiralarla kapatmaya çalışanlara cevabımız yine sahadadır. Yarın da emeğimizle ve alın terimizle yürümeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "Sezon boyunca Çekmeköy Bilgi Doğa, Ünye Kadın FK ve Bornova Hitab kulüpleri karşısında biz artı 47 averaj yaparken, rakibimiz aynı maçlardan artı 42 averaj çıkarmıştır. İstatistikler sahadaki emek ve alın teri ortadadır. Dillerinden düşürmedikleri Çekmeköy Bilgi Doğa Kulübü, bizimle oynadığı maçın ardından, Ünye Kadın FK’dan 15, Trabzonspor’dan ise 17 gol yemiştir. Zaferlerimize kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyiz" denildi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Kadın Futbol Ligi'nde oynanan ABB Fomget-Çekmeköy ve ABB Fomget-Bornova Hitab Spor karşılaşmalarına dair açıklama yayımlamıştı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun son haftalarına yaklaşırken, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen olağan dışı sonuçlar dikkat çekmiştir.

Toplam 26 hafta sonunda şampiyonun belli olacağı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. Haftasına girilirken Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, ABB Fomget ile aynı puan ve ikili averaja sahip (55) olmasına rağmen 22 gol farkla genel averaj üstünlüğünü elinde bulundurmaktaydı.

(Fenerbahçe: +69 averaj, ABB Fomget: +47 averaj)

Ancak son dört hafta içinde gerçekleşen müsabakalar neticesinde, her iki takım yine aynı puana sahipken (67), ABB Fomget 27 gol averaj avantajı sağlayarak, +5 gol fark ile takımımızın önüne geçmiş durumdadır.

(ABB Fomget: +79 averaj, Fenerbahçe: +74 averaj)

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik ve Spor Kulübü'nün,

27 Mart 2025 tarihinde Çekmeköy Bilgi Doğa Spor Kulübü ile oynadığı ve 19-0 sonuçlanan müsabaka,

27 Nisan 2025 tarihinde Bornova Hitab Spor Kulübü karşısında 12-1'lik skorla kazandığı müsabaka sonuçları hayatın olağan akışına aykırı olup, kamuoyunda soru işaretleri doğurmuştur.

Ayrıca, sezon boyunca resmi Youtube kanalından lig müsabakalarını canlı yayınlayan Abb Fomget'in, Bornova Hitab Spor karşılaşmasını yayınlamaması da, dikkat çekici bir durum olarak öne çıkmıştır.

Tüm yaşananlar ışığında, futbolun adalet ve şeffaflık ilkeleri açısından durumun ilgili kurumlarca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı olarak, ilgili müsabakalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunulmuştur. Kulübümüz tarafından yapılan başvuruda, TFF'nin ilgili kurullarınca ivedilikle soruşturma başlatılması, Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması, sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi ve gerekli görülmesi halinde ilgili disiplin yaptırımlarının uygulanması talep edilmiştir.

Bir sezon boyu takımımızın döktüğü alınterine sahip çıkılması adına, gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

NELER YAŞANDI?

Kadınlar Futbol Ligi'nde Fomget ve Fenerbahçe'nin 67'şer puanı bulunuyor. Fomget'in ligde 79, Fenerbahçe'nin ise 74 averajı bulunuyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü, Bornova Hitab Spor'u 12-1 mağlup etti. Ankara B.B. Fomget, +5 averajla Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni geçti ve son hafta öncesinde liderlik koltuğuna oturdu.

Öte yandan Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü, iki hafta önce Çekmeköy'ü 19-0 mağlup etti.

SON HAFTA MAÇLARI

-Ankara B.B. Fomget - Galatasaray Petrol Ofisi

-ALG Spor - Fenerbahçe Petrol Ofisi