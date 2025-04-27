Fenerbahçe'den hakem tepkisi: 'Tüm Türkiye'nin gözü önünde!'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Gaziantep FK maçındaki pozisyonlarla ilgili bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'den hakem tepkisi: 'Tüm Türkiye'nin gözü önünde!'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 14:38

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 3 golle kazandı. Sarı-lacivertli ekibin gollerini Anderson Talisca, Edin Dzeko ve Fred kaydetti.

Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından maçtaki pozisyonlarla ilgili bir paylaşım yapıldı.

Fenerbahçe'nin paylaşımında Edin Dzeko'nun maçın ilk yarısında ve ikinci yarısında ceza sahasında yer kaldığı pozisyonların görüntülerine yer verilirken, "Tüm Türkiye’nin gözü önünde!" ifadeleri kullanıldı.

 


Etiketler: #fenerbahçe #gaziantep fk #hakem

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