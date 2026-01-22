Fenerbahçe ilk 8 için sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa’yı konuk edecek. Saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

Sarı-Lacivertlilerde sakat Brown ile Levent Mercan’ın yanı sıra izinli olan Nesyri, UEFA kadrosunda adı bulunmayan yeni transferler Musaba, Guendouzi ve Mert Günok forma giyemeyecek. Avrupa Ligi’nde 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan F.Bahçe 11 puanla 12. sırada yer alıyor. Sarı-Lacivertliler, rakibini yenip hem ilk 8’e girmeyi hem de son 16 turu için Play-Off biletini garantilemeyi hedefliyor.

‘HEDEF KAZANMAK’

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, “Evimizde oynamak bizim için avantaj ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz kazanmak, kazanırsak avantaj yakalarız ama kazanamazsak ilk 8 bizim için zor olur. Özgüvenimiz iyi. Kendi stilimizi sahaya yansıtmayı denememiz gerekiyor. Üst seviye bir takıma karşı oynayacağız ama bunun için de sabırsızlanıyoruz. Ne zaman ihtiyacımız olsa taraftarımız yanımızda oluyor. Evimizde benim için her zaman büyük bir zevk. Bizler de onlara güzel bir karşılık vermek istiyoruz” dedi. Talisca ise “Takım gol attığında mutlu oluyorum. Tabii ki futbolcu olarak gol atınca mutlu oluyorsunuz ama önemli olan takımın 3 puan alması” diye konuştu.