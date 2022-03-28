Fenerbahçe, Joachim Löw’ün alternatifini buldu
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç gelecek sezonun yapılanması için uğraşıyor. Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon Joachim Löw ile sözleşme imzalanması beklenirken sürpriz bir teknik direktör gündeme geldi.
Fenerbahçe, yeni teknik direktör arayışına hız verdi. Joachim Löw'de son dakika pürüzü çıkma ihtimalini düşünen sarı-lacivertliler, Portekizli Jorge Jesus ile de temasa geçti.
Sözcü'nün haberine göre yöneticiler, tecrübeli hocayla 4 Nisan'da bir araya gelecek. Geçtiğimiz günlerde Portekiz dışından teklifler aldığını doğrulayan Jesus'un 4 milyon Euro maaş talep ettiği öğrenildi. Yönetim, maaş konusunda pazarlıklara başlayacak.
LÖW'DE SORU İŞARETİ
Başkan Ali Koç'un Löw'ün uzun yıllardır kulüp takımı çalıştırmadığı için kafasında soru işareti var. Löw'e önerilen kontratta 3.5 milyon Euro yıllık maaş, şampiyonluk ve Avrupa Kupaları'nda başarılı olunması durumunda da ekstra bonuslar yer alıyor.
Jorge Jesus ile anlaşma sağlanamazsa sarı-lacivertliler, Joachim Löw ile anlaşmayı umuyor.
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