Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:36

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 09:36

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE - KAYSERİSOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6 Nisan Perşembe günü (bu akşam) Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

FENERBAHÇE - KAYSERİSOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor'dan canlı yayımlanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde maçta forma giyemeyecek.

KAZANAN YARI FİNALDE SİVASSPOR İLE EŞLEŞECEK

Fenerbahçe, tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak.

Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek.

Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.