Fenerbahçe, Lyon maçı kamp kadrosunu açıkladı: Dört yıldız listede yer almadı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı rövanş karşılaşması öncesinde kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosuna sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu dahil edilmedi.
İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı kamp kadrosu:
Ederson Moraes, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi