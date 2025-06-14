Fenerbahçe'nin Portekiz'deki rakipleri açıklandı

Yeni sezona Jose Mourinho ile devam etme kararı alan Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampı ve rakipleri resmen açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "6 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak olan sarı lacivertli oyuncularımız, iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçlerini tamamlayacaklardır. 8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesislerinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan takımımız, çalışmalarının İstanbul etabına 14 Temmuz'a kadar tesislerimizde devam edecektir." denildi.

Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz'da Portekiz'e hareket edecek olan Fenerbahçe, 27 Temmuz'a kadar devam edecek olan kamp çerçevesinde dört hazırlık maçına çıkacak.

İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçları;

17 Temmuz 2025: Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz 2025: Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz 2025: Fenerbahçe - Al Ittihad

26 Temmuz 2025: Fenerbahçe - Benfica