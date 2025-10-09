Fenerbahçe Opet, Euroleague'e farklı başladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.10.2025 21:01:00
Kadınlar EuroLeague ilk hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Macaristan ekibi DVTK'yi 89-58 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague 2025 sezonuna etkileyici bir galibiyetle başladı. Sarı-lacivertli ekip, Macaristan temsilcisi DVTK Hun-Therm'i deplasmanda 89-58 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir giriş yaptı.

SKOR GÜCÜ DAĞILDI

Fenerbahçe'de Iliana Rupert 16 ve Sevgi Uzun 14'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurken, Emma Meesseman 13 ve Alperi Onar 12 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

ALLEMAND'DAN ÇOK YÖNLÜ PERFORMANS

Belçikalı oyun kurucu Julie Allemand, 7 sayı, 6 ribaunt ve 7 asist ile sahanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Monique Billings de 9 sayı, 6 ribauntluk performansıyla galibiyette pay sahibi oldu.

SIRADAKİ RAKİP VALENCIA

Fenerbahçe Opet, EuroLeague'deki ikinci maçında 16 Ekim'de İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler, sezona bu moralle devam etmeyi hedefliyor.

