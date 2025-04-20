Üst üste 7. kez... ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet!

Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-78 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

Üst üste 7. kez... ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet!
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DHA
Yayınlanma: 20.04.2025 - 19:55

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

Sarı lacivertliler, bu sonuçla Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7. şampiyonluğunu kazandı.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Umut Üzgün, Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Howard 4, Asena Yalçın, Fauthoux 9, Carleton 13, Sinem Ataş 3, Rupert 22, Mccovan 20, Pelin Derya Bilgin 7

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 3, Olcay Çakır Turgut 9, Williams 13, Alperi Onar 11, Meesseman 10, Tilbe Şenyürek 6, Sabally 8, McBride 19

1’İNCİ PERİYOT: 22-22

DEVRE: 46-45

3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-6


Etiketler: #fenerbahçe opet #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi #ÇİMSA ÇBK Mersin

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