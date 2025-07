Yeni sezona hazırlık kapsamında Suudi Arabistan Ligi'nin son şampiyonu Al Ittihad ve Fenerbahçe karşılaşacak.

Suudi ekibinin yaptığı duyuruya göre iki takım, Braga'nın stadyumu olan Estadio Municipal de Braga'da 23 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Al-Ittihad will face Turkish club Fenerbahçe FC in a friendly game during their pre-season training camp ahead of the new season ⚽️ pic.twitter.com/mX2ycpVG6O