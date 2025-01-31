Fenerbahçe, Talisca ve Skriniar'ın lisansını çıkarttı

Fenerbahçe, yeni transferleri Anderson Talisca ve Milan Skrinar'ın lisansını TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe, Talisca ve Skriniar'ın lisansını çıkarttı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 20:42

Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, zorlu maç öncesinde taraftarlarını sevindiren bir hamlede bulundu.

Devre arasında kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Diego Carlos'un ardından yeni transferleri Anderson Talisca ve Milan Skrinar'ın lisansını TFF'ye bildirdi.

İki oyuncu da teknik direktör Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde Fenerbahçe'nin 2 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçta sahaya çıkabilecek.


Etiketler: #anderson talisca #milan skriniar #fenerbahçe #Trendyol Süper Lig
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